O viaduto que liga as ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha sobre a linha férrea, no Alto Boqueirão, em Curitiba, será interditado para manutenção devido a anomalias detectadas na estrutura pela ação do tempo. A ação será realizada com base no levantamento sobre as condições estruturais de pontes, viadutos e trincheiras da cidade contratado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (9).

Segundo o Ippuc, o viaduto estará fechado temporariamente à passagem de veículos a partir da próxima segunda-feira (14). O trabalho será feito pelas equipes dos Distritos de Manutenção Urbana das regionais Boqueirão e Bairro Novo, sob a orientação da Secretaria do Governo Municipal (SGM). A Superintendência de Trânsito (Setran) fará a sinalização do local e agentes de trânsito a orientação sobre os desvios.

“A interdição do viaduto na João Miqueletto é necessária para o reforço da estrutura e a posterior realização das obras de recuperação para a segurança de quem circula pelo local”, afirma o presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur.

As intervenções no escoramento do viaduto deverão durar seis meses. Depois disso, será possível a passagem de tráfego leve sobre o local, sem riscos à comunidade. O trabalho de escoramento com vigas metálicas será contratado pelo município, com acompanhamento da concessionária Rumo, responsável pela área de domínio da ferrovia.

Já a solução definitiva depende de elaboração do projeto e licitação da obra de recuperação do viaduto. Após a licitação da obra, com a definição da empresa vencedora e a assinatura da ordem de serviço, o viaduto será novamente interditado para que a estrutura seja recuperada.

Rotas alternativas

Com o bloqueio do viaduto ao trânsito de veículos e pedestres, o tráfego será desviado pelo seguinte trajeto: quem segue pela João Miqueletto no sentido do viaduto terá que virar à esquerda na Eduardo Pinto da Rocha e à direita na Rua Guaçuí, seguindo à Tijucas do Sul, depois à direita na Rua Ourizona rumo à Danilo Pedro Schreiner.

Para quem está próximo ao trecho da Eduardo Pinto da Rocha que se liga à João Miqueletto após o viaduto, o acesso será pela Danilo Pedro Schreiner e sua continuação até Rua Ourizona e conversão à Rua Coronel Joaquim Antônio de Azevedo, seguindo até a Nova Aurora e à Tijucas do Sul, conectando ao seu prolongamento Rua Guaçuí.

Viadutos, Pontes e trincheiras

“A verificação das condições estruturais das pontes, viadutos e trincheiras para a circulação segura por toda a cidade faz parte do trabalho de manutenção urbana e recuperação viária determinada pelo prefeito Rafael Greca”, afirma Jamur.

O levantamento das condições estruturais das chamadas Obras de Arte Especiais envolve três lotes de serviços para a verificação de 61 estruturas da cidade, entre viadutos, pontes e trincheiras. Dois dos lotes já estão em execução e o terceiro em preparação para a licitação pelo Ippuc.

Fazem parte desse trabalho, inspeções e vistorias para a elaboração de laudos sobre as condições quanto a estabilidade, funcionalidade e durabilidade das obras especiais. O objetivo é manter, recuperar, aumentar a vida útil e a integridade dessas estruturas para a segurança dos cidadãos.