A região do viaduto Pompéia , no bairro Tatuquara passou por intervenções para abrigar melhores condições para quem reside ou mora nas imediações. Devido à falta das alças de acesso ao elevado, a estrutura viária não funcionava perfeitamente com o objetivo de qualificar o acesso ao Centro da Curitiba ou aos municípios da Região Metropolitana. O local foi entregue para a população em 2019.

+Viu essa? Policial suspeito de exigir dinheiro pra liberar caminhoneiro em Curitiba é denunciado

Implantando pela prefeitura de Curitiba, o Viaduto Pompéia, localizado no km 117 da rodovia BR-116, em 2019, a estrutura do elevado havia sido entregue em setembro de 2015 pela Autopista Planalto Sul/Arteris, concessionária responsável pela rodovia BR-116, mas sem as alças necessárias para que os motoristas pudessem utilizar o viaduto. As estruturas deveriam ter sido construídas nos anos de 2015 e 2016.

“Desenvolvemos um amplo projeto de engenharia, concluímos o viaduto e abrimos as portas do Tatuquara para o bem dos que vivem e passam por aqui. Curitiba é uma só, com a requalificação na região melhoramos o acesso também de quem circula pelo Campo de Santana, Caximba, Araucária e Fazenda Rio Grande”, disse o prefeito Rafael Greca.

+Leia mais! Do Guadalupe para o mundo: Zé do Cabelo exporta madeixas até para Israel

Foto: Levy Ferreira/SMCS

Fim do semáforo!

A operacionalização do viaduto eliminou um semáforo que causava congestionamento na rodovia. Outra mudança foi na Rua Francisco Xavier, que desemboca no viaduto, onde foi alargada com duas pistas para o tráfego e mais uma para o estacionamento.

Já a Rua Francisco Xavier de Oliveira serve agora de saída do Tatuquara para a BR-116 e a entrada acontece pela Rua João Batista Bettega Junior. Entre as duas ruas, outros binários acessórios passaram a funcionar como complemento às alças do viaduto. Também foram feitas obras em trechos das ruas José Zanoncini e Francisca Ferreira da Luz, no entorno do Colégio Estadual Beatriz Faria Ansay, na ligação da Francisco Xavier de Oliveira com a BR-116, no sentido sul.

O projeto para terminar o viaduto e recuperar a região foi feito pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e as obras executadas sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras Públicas.