Um acidente envolvendo um motociclista e um carro deixou o trânsito complicado na manhã desta segunda-feira (12), na BR-277, bem em cima do viaduto com a Linha Verde, na região do Jardim Botânico, em Curitiba. O motociclista precisou de atendimento médico no local e um caminhão do Corpo de Bombeiros foi deslocado para atendimento.

O acidente ocorreu no sentido Jardim Botânico da via, que é um trecho normalmente bastante movimentado nas primeiras horas da manhã e que, por causa do resgate, ficou ainda mais complicado.

Segundo motoristas que circulam pela região, o congestionamento é grande no local, nas vias de acesso e dentro do bairro Cajuru. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 8h15 os veículos envolvidos já tinham sido retirados.

