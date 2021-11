Foi tranquilo o deslocamento de motoristas com destino ao Litoral do Paraná (e também no sentido inverso, com destino a Curitiba) na praça de pedágio da BR 277 na manhã deste domingo, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. Às 0h de hoje as cobranças das tarifas de pedágio foram suspensas com o fim dos contratos de concessão ativos no Paraná há quase 25 anos.

A reportagem da Tribuna foi até a praça de pedágio que era operada pela Ecovia e cobrava um dos maiores valores de todo o Anel de Integração do Paraná.

Ainda de madrugada, motoristas “travaram” a passagem normal pelas cancelas faltando 15 minutos para a meia-noite para esperarem o fim das cobranças. O início dessa nova era (que tem prazo determinado) foi comemorada com buzinaço. Os novos contratos de concessão já foram assinados, mas especialistas dizem que o prazo para reinício das cobranças pode chegar até a um ano.

Enquanto isso, as praças de pedágio e rodovias terão a zeladoria das polícias militares, rodoviárias e também dos governos do Paraná e Governo Federal.

Placas foram instaladas no alto das cancelas orientando passagem livre, mas motoristas precisam desviar as cancelas para seguir viagem. Foto: Alex Silveira