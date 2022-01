A Polícia Rodoviária Federal no Paraná (PRF-PR) atendeu a ocorrência de um incêndio em uma viatura da Polícia Civil na BR-277, em São José dos Pinhais, às 16h20 desta quinta-feira (27). Segundo a PRF, há interdição de ambos os sentidos na pista no quilômetro 75. No sentido Paranaguá, a pista está parcialmente liberada. Já em direção a Curitiba, o trânsito está totalmente bloqueado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no caso e não há previsão para liberação do fluxo na via.

