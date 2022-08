Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) bateu em outro veículo na manhã desta terça-feira (23), na frente da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José do Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os agentes precisaram ser encaminhados a um hospital nas proximidades para um melhor atendimento.

Segundo a PRF, o acidente envolveu outro veículo com uma colisão frontal. O local é na BR 277, Km 72, e os agentes estão bem. Do outro carro, não se tem a informação se as pessoas não precisaram ser deslocadas ao hospital.

A PRF pede atenção aos motoristas que trafegam no local. A pista não foi fechada.