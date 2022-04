Uma ambulância do Samu foi chamada para prestar atendimento a uma vítima de agressão no Largo da Ordem na madrugada do último domingo (03), por volta da 1h da manhã.

Assim que o paciente foi colocado no interior da ambulância, o veículo foi alvo de pedras e garrafas e os vidros traseiros foram quebrados. Ninguém da equipe do Samu se feriu. A Polícia foi chamada no local.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que seguro para o conserto dos vidros foi acionado e que também já realizou boletim de ocorrência. “Caso a investigação policial identifique o(s) autor(es) do dano, ele(s) pode(m) vir a ser responsabilizado(s), inclusive financeiramente, pela Justiça”, revelou a prefeitura em nota.

A vítima de agressão foi encaminhada por outra equipe do Samu para o hospital. A primeira equipe precisou se deslocar para a delegacia, antes de voltar aos atendimentos.