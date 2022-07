Uma batida envolvendo dois ônibus na Avenida Orquídeas, esquina com a Rua Samambaias, no bairro São Dimas, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou sete pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (04). Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas tiveram ferimentos leves e moderados.

Uma câmera de segurança registrou a ocorrência. Nas imagens, percebe-se que os dois ônibus seguiam pela avenida, em sentidos opostos, quando um deles entra à esquerda, e o outro não consegue frear a tempo. Três ambulâncias foram acionadas para prestar atendimento

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) lamentou o ocorrido e relatou que está acompanhando a situação junto às empresas operadoras e autoridades competentes.

