Dois bodes com suspeitas de maus-tratos foram resgatados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, após a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente receber uma denúncia. O resgate ocorreu na sexta-feira (18), em uma propriedade rural. Um vídeo mostrava um dos bodes sendo agredido com o que parecia ser um pedaço de madeira.

Segundo o delegado Matheus Laiola, do Meio Ambiente, uma ONG e um veterinário acompanharam a ação policial. O bode passou por avaliação veterinária e foi encaminhado para um um novo lar.

“Chegando no local, nós encontramos o agressor, mas como não estava em situação flagrancial, a lei impede prisão. Acabamos resgatando um bode que estava com os cascos imensos”, apontou Laiola em uma rede social.

A PCPR informou que a investigação do caso continua e, se ficar comprovada a participação de outras pessoas, a punição pode chegar a até um ano de prisão. “A lei é branda demais. Fizemos a nossa parte”, finalizou Laiola.

Bode sofria agressões em Colombo e foi resgatado pela Polícia Ambiental. Foto: reprodução/Instagram.