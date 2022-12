A concessionária Arteris Litoral Sul publicou uma nota oficial nesta segunda-feira (05) para atualizar a situação da rodovia BR-376, que está há uma semana totalmente bloqueada após um grande deslizamento de terra no km 669, na região de Guaratuba. A empresa informou que segue com trabalhos de restauração da rodovia e que não há previsão de data de liberação.

LEIA TAMBÉM:

>> Bloqueios em rodovias do Litoral geram prejuízo de R$ 60 milhões por dia

>> Contrato para construção da Ponte de Guaratuba é assinado por Ratinho Junior

Confira logo abaixo a nota completa publicada pela concessionária nesta segunda-feira (05):

“Nesta segunda-feira, de acordo com a Concessionária Arteris Litoral Sul, as equipes conseguiram avançar com os trabalhos de restauração da rodovia no local do deslizamento e foram colocadas barreiras de concreto na base da encosta. A concessionária segue com os trabalhos e análise contínua do trecho para averiguação da segurança.

Não existe previsão de data para liberação.

Quando as condições de segurança forem atendidas a Concessionária comunicará a PRF. A Polícia Rodoviária Federal coordenará uma operação para o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos.”