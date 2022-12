Apesar do avanço do trabalho de limpeza e recuperação do asfalto no km 668,7 da BR-376, em Guaratuba, interditado desde a noite de 28 de novembro após um grande deslizamento de terra, a liberação do tráfego na rodovia ainda não tem data certa para acontecer.

A Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, divulgou nota em que afirma que o local onde ocorreu o deslizamento seguirá interditado ao menos até terça-feira (6), quando um novo boletim sobre as condições do local será divulgado. A concessionária diz na nota que uma previsão mais concreta sobre a liberação da via dependerá de três fatores: redução do volume de chuvas, melhora do clima ao longo dos próximos dias e secagem do solo.

Somente com essas condições favoráveis é que a rodovia poderá ser liberada com segurança adequada para os usuários.

No domingo, as equipes que trabalham no local conseguiram restaurar o pavimento danificado da pista sentido Curitiba – foram refeitos 200 metros das faixas 2 e 3 e outros 130 metros na faixa 1. Já na pista sentido Santa Catarina foram realizadas obras de execução de sarjeta de drenagem e limpeza da via.

A Arteris divulgou também que um total de 228 profissionais de diversas áreas operacionais trabalham no local para restaurar completamente a rodovia.

Rotas alternativas

Sem previsão de liberação do trecho, a Arteris reforça que, somente se o motorista precisar utilizar a rodovia, há opção de seguir sentido Santa Catarina ou Paraná pela rota que passa pela BR-116 e pela BR-470. Rumo ao litoral paranaense e à Santa Catarina, também existe caminho pela BR-277, com restrição de horários para travessia de caminhões pelo ferry boat.

