A passagem de um ciclone extratropical pelo Litoral do Paraná, nesta quarta-feira (10), já provoca ondas grandes e deixa o mar agitado, assustando moradores e visitantes. Em vídeo compartilhado pela página Matinhos Agora, no Facebook, é possível ver a força dos ventos e o mar revolto. Há informações de que as ondas já teriam alcançado a faixa de areia que foi engordada em Matinhos.

O mesmo ciclone também causou estragos, prejuízos e deixou cidades sem energia no Litoral de Santa Catarina, também nesta quarta-feira.

Alerta no mar

A Marinha do Brasil emitiu avisos de ressaca na terça-feira (9) sobre a possibilidade de ondas, que podem variar de 2,5 a 4 metros de altura. O aviso vale até o próximo sábado (13).