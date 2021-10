As postagens do prefeito Rafael Greca (DEM) nas redes sociais quase sempre dão o que falar, só que a de um vídeo postado na noite desta sexta-feira (8) deu fome. Nele, o prefeito de Curitiba explica a origem do prato carne de onça, famosa iguaria culinária criada na capital, e dá a dica sobre os bares que participam do Festival da Carne de Onça, que termina neste domingo (10). Quem vai curtir o fim de semana chuvoso em Curitiba pode aproveitar.

Na postagem do Facebook, Greca já abre o vídeo dizendo: “É primavera em Curitiba, os bares agora já estão podendo funcionar, e na gastronomia curitibana é tempo de Festival de Carne de Onça”, destaca o prefeito. O vídeo segue com imagens de pratos de carne de onça que chegam a dar água na boca até de quem diz que não gosta.

+Leia mais! Bom de faro! Cachorro Tróia encontra quase 600 pacotes de crack enterrados em Curitiba

Depois, o prefeito explica a origem da iguaria que tem como ingredientes, basicamente, a carne moída crua, sal, cebola, alho, cachaça, páprica doce e azeite – e é servida em fatias de broa com cebolinha verde picada. “Essa carne que nem onça come, segundo a antiga tradição, criada pelo chefe do bar Buraco do Tatu, que ficava entre a Marechal Deodoro e a Rua XV. […] Palavra de gordo, é muito bom”, brinca Greca com a própria imagem.

+Viu essa? “Estamos contrariados”, diz Greca pra seguidora de Curitiba que cobrou vacinas aos adolescentes

O vídeo da carne de onça gerou vários comentários. Muita gente dando dicas de onde comer e, também, perguntando quais são os bares que participam do festival. O prato está completando cinco anos como Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba e para comemorar a data, a Curitiba Honesta, portal de gastronomia que realizou as pesquisas para elevar o prato a patrimônio, promove a quinta edição do Festival de Carne de Onça, de 21 de setembro a 10 de outubro. Participam 30 bares da cidade, servindo suas versões para o tradicional petisco ao valor fixo de R$ 19 a porção.

“E as ruas de bairro esburacadas”?

Além dos comentários positivos sobre a postagem de Greca, também houve cobranças sobre a gestão da cidade. Entre elas estavam: “Prefs e as obras da retomada, qdo começam?”, “E as ruas de bairro esburacadas”, “As Ruas esburacadas são problemas antigos de outras gestões e também não tem orçamento que aguente acredito eu asfalto é caro e não tem só rua para asfaltar tem uma cidade inteira para cuidar o povo não pensa nisso…”.

LEIA TAMBÉM:

>> Guardas municipais são surpreendidos ao abordarem homem de 39 anos em Curitiba

>> Quadrilha gerou prejuízo de R$ 1 milhão criando falsos supermercados na Grande Curitiba

Não é novidade que o prefeito costuma responder comentários nas redes sociais. E, como se diz na linguagem popular, “ele não deixa barato”. Neste último, sobre as ruas esburacadas, a resposta de Greca foi: “Temos 113 mil empregos”. Teve também: “Que bobagem, Informe-se”.

Até as 10h30 deste sábado (9), a postagem tinha cerca de 700 curtidas e quase 130 comentários e mais de 60 compartilhamentos.

+Leia mais! Greca responde seguidora após foto de terminal lotado em Curitiba em pleno feriadão

Web Stories