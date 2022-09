Câmera de segurança de uma revenda de automóveis em Curitiba gravou, na manhã da última terça-feira (27), uma tentativa de lesão corporal cometida por um homem armado com uma faca. O motivo seria ciúmes por parte do agressor com a vítima. O caso ocorreu dentro da loja Fórmula 1, no bairro Orleans em Curitiba. (veja o vídeo abaixo)

A vítima é Jackson Rodrigues de Oliveira, 28 anos, que trabalha como vendedor do estabelecimento há dois anos, ele atendia uma pessoa identificadas apenas como Yuri, conhecido já há mais de um ano. “Ele chegou na loja e falou que queria comprar um carro. Demos risada, e ele veio atrás da posição que eu estava. Pensei que queria acompanhar a ficha com os dados e depois de um tempo ele me puxou pelo cabelo. Só aí que vi a faca”, disse Jackson, em entrevista para a Tribuna do Paraná.

Apesar de ser surpreendido, Jackson conseguiu ter forças para evitar o golpe, e ainda conseguiu derrubá-lo. “Acho que o muay thai ajudou, mas confesso que pouco dormi essa noite. Foi muita trairagem dele, pois não tenho nada com a namorada dele. Não tenho medo dele, tive sangue frio depois. Eu estava na minha defesa”, comentou o vendedor.

Questionado pela reportagem se o motivo poderia ser ciúmes, Jackson relatou que nunca teve nada com a namorada de Yuri. “Eu não frequento a pizzaria da mãe dela e nem a distribuidora que ela trabalha. Encontro ela normalmente com ele, mas somente isso”, relatou Jackson.

A vítima foi ferida na mão direita, mas recusou atendimento médico. Já o autor da agressão foi encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie para possível sutura de pontos na cabeça.

Apesar de ser surpreendido, Jackson conseguiu ter forças para evitar o golpe, e ainda conseguiu derrubá-lo. Foto: Reprodução.

BO por lesão corporal

De acordo com a Polícia Civil, um boletim de ocorrência foi registrado no 12° Distrito Policial. Por se tratar de lesão corporal, depende da representação da vítima para dar sequência aos procedimentos cabíveis. Até o momento, Jackson não fez queixa quanto a ocorrência.

E aí, defesa?

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do agressor.

