Passageiros do voo LA3533 que sairia do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, com destino à Brasília, na manhã de sexta-feira (14), foram surpreendidos por uma explosão de uma das turbinas do avião da LATAM quando a aeronave se preparava para decolar. De acordo com a companhia aérea, uma colisão com pássaros provocou a ocorrência e todos os ocupantes foram reacomodados em outros voos.

+ Viu essa? Neblina no Afonso Pena força avião jumbo a arremeter; imagem e som são de arrepiar

Um vídeo realizado por um passageiro e que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que ocorre uma pequena explosão. Ao perceber a ação, o piloto freia e aborta a decolagem. Logo em seguida, informa a tripulação que permaneça sentada (assista abaixo).

Em nota enviada à imprensa, a LATAM Airlines Brasil informa que interrompeu o procedimento de decolagem sobre a pista devido à colisão com pássaros. “Este é um procedimento padrão de segurança na aviação e a LATAM reforça que segue as mais rigorosas normas, atendendo a regulamentação das autoridades brasileiras e internacionais.

A LATAM lamenta os transtornos causados e esclarece que prestou toda a assistência necessária aos clientes. Por fim, reitera que a segurança é um valor imprescindível e que todas suas decisões visam garantir uma operação segura”, diz a nota.

A manobra feita pelo piloto após a colisão foi considerada perfeita.