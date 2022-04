Imagens aéreas feitas na noite de quinta-feira (14), pelo Matinhos Agora, no Facebook, mostram uma forte ressaca registrada à beira-mar de Matinhos, no Litoral do Paraná. Segundo a página, o que era para ser mais um período de maré cheia, acabou com as ondas do mar invadindo calçadas e imóveis.

>>> Assista aqui as imagens!

Até a publicação da matéria, não havia registro de estragos por conta do fenômeno. Geralmente, a ressaca ocorre com a presença de frentes frias. No Paraná, neste feriado de Páscoa, uma massa de ar frio que passa pelo estado contribuiu para a ocorrência da ressaca. A mesma massa de ar também derrubou as temperaturas.

+ Leia mais: Família de criança que recebeu remédio mais caro do mundo faz rifa de moto de luxo pra pagar tratamentos

Em Curitiba, os termômetros registraram mínimas de 10,9º C. Em General Carneiro, mais ao Sul do Paraná, a mínima chegou a 0,8º C.

Ressaca

O fenômeno chamado de ressaca ocorre quando temporais acompanhados de ventos fortes de frentes frias ou ciclones marítimos se aproximam da costa. O mar agitado e as ondas maiores se juntam ao aumento atípico do nível do mar, gerando a invasão mais avançada do mar em direção ao continente.

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão Davi apresenta Romana a Isadora Pantanal Juma sofre com a morte da mãe Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix na semana santa