Um motociclista precisou passar por ao menos duas cirurgias após um acidente gravíssimo flagrado por câmeras de segurança na madrugada deste sábado, no bairro Rebouças. Foi na esquina entre a Rua Nunes Machado e Avenida Sete de Setembro. Nesta segunda-feira (14) a Polícia Civil conseguiu identificar uma pessoa que estava no veículo e que presta depoimento.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente e mostra o carro branco passando por cima da calçada, onde há uma canaleta para biarticulados, e atingindo em cheio o motociclista que seguia pela avenida ao lado. Após o acidente, a pessoa que dirigia o carro fugiu sem prestar socorro.

“Chegou ao nosso conhecimento a placa do veículo envolvido assim como os possíveis envolvidos. Agora seguimos nas investigações no intuito de estabelecer a real responsabilidade das pessoas. A pessoa que se envolve em acidente com vítima a obrigação inicial dela é prestar socorro à vítima”, ressaltou o delegado Segundo Leonardo Carneiro.

O acidente

A pancada do acidente foi tão forte que o motociclista, identificado como Mozart Martins, de 32 anos, teve diversos ferimentos pelo corpo. Ele foi levado ao hospital Cajuru, onde passou por duas cirurgias. Segundo a esposa dele, em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná desta segunda-feira (14), Mozart quebrou o pé esquerdo, está com três fraturas no fêmur, duas fraturas no cotovelo, duas clavículas fraturadas, a escapula esquerda quebrada, o osso esterno quebrado, além de duas lesões na coluna.