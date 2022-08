O estudante universitário Phelipe Francisco Lourenço, de 24 anos, mandou um recado carinhoso para o pai no sábado (13) à noite – véspera do Dia dos Pais – horas antes de morrer. A pequena mensagem de vídeo foi postada pela irmã nas redes sociais.

“Oh pai, me desculpa! Não consigo falar agora. Dia dos Pais é amanhã, hoje é dia de festa. Mentira, Dia dos Pais é todo dia, amanhã é só um detalhe, só um nome. Tamo junto, te amo! Fica com Deus aí, vou aproveitar um pouquinho que amanhã eu tô aí cedo. Tchau, obrigado!”, disse o estudante, enquanto curtia a festa ao lado de um amigo.

Phelipe foi encontrado desacordado no lado da Ópera de Arame durante a madrugada, após participar da festa universitária Muvuca, na Pedreira Paulo Leminski. O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o médico que fez o atendimento apontou como causa da morte uma parada cardíaca. No entanto, familiares relataram que Phelipe teria sido agredido e teve o corpo jogado ao lago. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que o jovem foi encaminhado à UPA do Boa Vista, mas chegou morto ao local.

Phelipe era estudante de Engenharia Mecânica, e morava com a mãe no bairro Ahú. A Polícia Civil investiga o caso.

Evento se pronuncia sobre o caso

Em nota oficial, o Muvuca Festival lamentou a morte de Phelipe. Confira a nota completa:

“A organização lamenta o triste fato ocorrido após o encerramento do evento realizado no sábado (13), e está contribuindo com as autoridades na apuração dos fatos relacionados ao acidente, que ocorreu em uma área proibida de acesso ao público, no complexo da Pedreira.

No momento em que foi identificado o acidente, as equipes de socorro do local realizaram os procedimentos de atendimento emergencial, com imediato encaminhamento da vítima, ainda com vida, ao hospital.

Toda equipe de produção está consternada com este triste acontecimento e presta votos de solidariedade aos amigos e familiares.”