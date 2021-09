A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está na cola dos organizadores de corrida ilegal de cavalos, realizada no domingo (29), em rodovia do município de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

Um vídeo que circula pelas redes sociais, abaixo, mostra os animais em altíssima velocidade e em situação de extremo maus tratos. Segundo a Polícia, os organizadores teriam fechado a rodovia para realizar o evento. A corrida não teve autorização do poder público, ou seja, ocorreu de forma irregular. A PCPR investiga o caso a fim de identificar os organizadores para que seja avaliada as condições dos animais.

Conhece? Ajude!

A PCPR solicita a colaboração da sociedade com informações que auxiliem na localização dos procurados. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia ou (41) 3251-6200 diretamente à equipe de investigação.

