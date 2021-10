A Polícia Civil do Paraná investiga o caso de um homem suspeito de dar cerveja para uma capivara. O ato é considerado crime de maus-tratos contra animais. A situação foi gravada em vídeo, que foi recebido pela polícia. Na imagem, é possível ver que o homem dá a bebida na boca do animal com um copo.

Ainda não há informações sobre qual cidade a situação ocorreu. Um boletim de ocorrência foi aberto e o inquérito será encaminhado para a delegacia local. No momento, a situação está sendo investigada na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, em Curitiba.

Para ajudar a encontrar o suspeito, a polícia conta com a colaboração da sociedade e com informações que auxiliem na localização dos envolvidos no crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos elefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia, ou pelo (41) 3251-6200, diretamente à equipe de investigação.

