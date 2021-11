O vídeo de uma moradora do Boa Vista, em Curitiba, perseguindo dois homens suspeitos de terem invadido o sobrado dela para cometer um furto chamou a atenção no fim de semana. A atitude inusitada foi flagrada por câmeras de segurança do bairro na sexta-feira (19), com as imagens divulgadas no sábado (20). Os registros mostram o momento em que a mulher percebe a ação dos suspeitos, desce do carro e vai atrás deles. Os homens saíam do sobrado com uma televisão e outros objetos. No vídeo, um motociclista que passava pela rua também dá meia volta e vai atrás dos dois.

Os suspeitos conseguiram fugir pela outra quadra, em um carro vermelho. Eles acabaram jogando a televisão no chão, ninguém foi preso, mas a reação da vítima em casos como esses – e várias outras situações de risco – pode não terminar bem. É recomendação da Polícia Militar (PM) que em situações de roubos ou outros crimes que possam apresentar uma ameaça à integridade física da vítima, a orientação é não reagir nem tentar investir contra o autor do crime.

+ Leia mais: Bancários fecham agências do Bradesco em Curitiba e denunciam demissões

A PM diz que a pessoa deve tentar manter a calma e focar em memorizar características do criminoso, como cor da roupa, tatuagem, cabelos ou alguma outra informação que ajude a polícia a identificá-lo. Também, segundo a polícia, é importante prestar atenção nas placas do veículo usado no crime (caso tenha), pois isso auxilia as equipes policiais nas buscas.

“Avisar a Polícia Militar o mais rápido possível é outro fator que faz a diferença, pois quanto antes for feito o acionamento, maior a chance de localizar o autor do crime. Após fazer o contato pelo 190 ou pelo aplicativo 190 PR, o solicitante deve aguardar a chegada da equipe policial, para dar maior efetividade no atendimento à ocorrência”, informou a PM.

Segundo mostrou o portal do G1 Paraná, a dona do sobrado encontrou o local todo revirado. A família dela disse ao G1 que os homens furtaram relógios, joias e dinheiro. O prejuízo estimado ficou em R$ 30 mil. A mulher também reconheceu que a orientação é para não reagir, mas disse estar em desespero no momento.

Web Stories