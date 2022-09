O motorista de um carro acabou passando mal na direção do veículo, perdeu o controle e bateu contra um muro de proteção de uma clínica na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, na divisa dos bairros Campo Comprido e Ecoville. A batida foi forte, e, graças ao airbag, o condutor não se feriu com gravidade. Por precaução ele foi resgatado e encaminhado para o Hospital Evangélico Mackenzie.

Segundo informações de parentes da vítima, ele estava indo fazer exames de sangue em uma clínica quando passou mal ao volante. O motorista ia sentido bairro Ecoville, quando perdeu o controle do veículo. Por sorte, nenhum pedestre passava no momento em que o carro saiu da pista e atravessou o lado oposto da via.

Vídeo mostra força da batida

Nas imagens do acidente percebe-se que o impacto foi forte . O carro bateu forte contra uma mureta que sustenta um vidro e chegou a ser arremessado, parando no sentido oposto da via. O veículo chega a sair do chão, mas não capota.

Após ser atendido no local, o homem de 49 anos foi encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie, sem risco de morte.