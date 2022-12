A redução do volume de chuva na região de Guaratuba (PR) ajuda as equipes que trabalham na busca por vítimas e na desobstrução do trecho da BR-376 soterrado por um grande deslizamento de terra na noite da última segunda-feira (28). Na noite de quarta-feira (30), as equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e os funcionários da Arteris, concessionária que administra a rodovia, conseguiram avançar nos trabalhos de limpeza e abriram uma passagem em meio à terra acumulada sobre a pista. Essa abertura possibilitou interligar as duas frentes de trabalho, unificando as operações de socorro, limpeza e busca de vítimas.

De acordo com o boletim divulgado pelo gabinete de crise que acompanha os trabalhos, na manhã dessa quarta-feira (1º), as equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris Litoral Sul conseguiram avançar bastante na limpeza da pista da BR-376 no sentido Curitiba, o que deve permitir o avanço na operação, que já dura mais de 50 horas ininterruptas. O boletim afirma também que cerca de 7 mil metros cúbicos de massa terrosa já foram retirados do local e que o maquinário pesado de guincho e caminhões segue no local, auxiliando na garantia dos acessos às áreas de busca e resgate pelas equipes especializadas.

Também está em andamento o serviço de drenagem dos pontos alagados, especialmente na parte superior do morro, para mitigar riscos de novos desmoronamentos no local do incidente.

Área sensível

O Corpo de Bombeiros iniciou nesta quinta-feira as operações na região mais sensível da ocorrência, que é a parte em que a massa de terra deslocou alguns veículos, inclusive caindo sobre eles. A área conta com uma extensão de aproximadamente 4,5 mil metros quadrados e o volume de terra a ser removido tem aproximadamente 5 mil metros cúbicos.

Os serviços agora passam pela estabilização da segurança para os trabalhos das equipes. Elas iniciarão a fase de busca por setores onde serão feitas varreduras em todos os veículos, além da continuidade no processo de remoção de resíduos.

No ponto mais delicado se encontram bombeiros, cães de buscas e o maquinário da concessionária. Esta missão é extremamente sensível e demorada, por causa do constante risco que as equipes estão expostas.

Chuva diminui nos próximos dias

Uma boa notícia para as equipes de salvamento é a previsão do tempo para os próximos dias, que aponta que as chuvas serão mais isoladas e com menor intensidade.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quinta-feira já apresenta uma diminuição da instabilidade a partir do leste, mas ainda há alguma condição de chuva entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC e o próprio litoral, especialmente ao longo da tarde.

Para a sexta-feira (2) o tempo abafado provoca alguma instabilidade atmosférica, com possibilidade de chuvas isoladas a partir da tarde.

Estimativa de menos de 30 vítimas

A Polícia Científica segue auxiliando os trabalhos de levantamento de possíveis desaparecidos. Agora que grande parte de massa de terra da parte superior do incidente foi removida, a estimativa de potenciais vítimas foi reduzida para menos de 30 pessoas. Este número tem como base os dados concretos que o comando do incidente possui, como a redução de veículos encontrados em relação às projeções iniciais, e pode ser alterado à medida que novas informações vão sendo coletadas.

Por causa do grande volume de terra, ainda não é possível especificar com exatidão a quantidade de veículos e vítimas que podem estar soterrados no local.

Apoio

Os bloqueios de rodovias feitos pela PRF têm possibilitado a agilidade do serviço no local da ocorrência, pois garante mais segurança às equipes e ainda evita que a população fique exposta a novos incidentes.

A Polícia Militar do Paraná tem trabalhado com máximo empenho através das equipes do 9º BPM (Litoral) e 17º BPM (São José dos Pinhais). Elas atuam no serviço de proteção às vidas e às comunidades ao redor dos diversos incidentes da BR-376. Os policiais também apoiam às operações de remoção da massa de terra e desdobramentos logísticos de segurança e resgate.

