Verdade ou fake? Um vídeo que circula nas redes sociais e mostra o início de uma invasão de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em uma praça no bairro do Juvevê, supostamente em 2021, é mentira. O local que fica na Rua Manoel Eufrásio, esquina com a Marechal Mallet, e é conhecido carinhosamente como “Jardim do Seu Francisco” está em perfeita ordem atualmente (veja fotos abaixo).

A reportagem da Tribuna do Paraná esteve na manhã desta quarta-feira (09) na praça e percebeu que os cuidados com a vegetação e equipamentos de lazer do local permanecem. As placas que valorizam a iniciativa do criador do espaço estão bem pregadas e a plantação de frutas e hortaliças seguem o ritmo normal. Ali também existe captação da água da chuva, sinalizando seu uso para molhar as plantas.

Conversando com moradores e funcionários do comércio vizinho, nossa equipe ouviu relatos que levam a crer que o vídeo que tem circulado agora, foi feito há mais de cinco anos. Nesta esquina, funcionou a sede da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas (UPES). Em 2014, o local acabou pegando fogo e com o incêndio, veio o abandono e as marcas de destruição. Tapumes foram colocados na época para evitar invasões na casa que servia como sede da organização estudantil. No vídeo fake, aparece um tapume pichado ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT)

Seu Francisco

O nome da praça é uma homenagem ao Francisco Toda, falecido em 2018. Todas as manhãs, ele acordava cedo para limpar a pequena praça. Com o incêndio na sede da UPES, “seu” Francisco viu a oportunidade de plantar rosas, hortênsias e improvisou um balanço para as crianças. Dedicado, ele transformou o local com uma horta comunitária, que até hoje é cuidada por vizinhos. Batata doce, manjericão, pimenta, amora, e tantos outros itens são plantados e consumidos pela vizinhança.

Veja fotos feitas na praça, nesta quinta-feira (9):

Fotos: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

