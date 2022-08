Vídeos revelados nesta segunda-feira (1º) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram os motociclistas envolvidos em uma operação contra rachas literalmente voando baixo nas rodovias do Paraná, mais especificamente na BR-277, entre Curitiba e litoral. A operação conjunta entre a PRF, a Delegacia de Delitos de Trânsito da Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar ocorreu neste domingo e gerou a apreensão de motos e a prisão de 20 motociclistas.

Em duas horas, os policiais abordaram 32 motocicletas, sendo que 21 foram apreendidas e os condutores foram presos. Todos foram encaminhados à Delegacia de Trânsito e devem responder pelo crime de trânsito previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística.

As imagens reveladas pela polícia mostram os motociclistas circulando em alta velocidade entre os carros, além de manobras arriscadas que eram publicadas nas redes sociais.

Ainda foram lavradas 53 multas administrativas com valor médio de R$ 3,2 mil totalizando mais de R$ 100 mil, além das taxas de guincho e recolhimento ao pátio. As motocicletas só poderão sair do pátio da PRF após a perícia judicial.

Investigação

A operação foi desenvolvida após a PRF receber denúncias de moradores da região e de usuários da rodovia a respeito das competições. Devido à grande quantidade de participantes, foi necessário montar a operação com diversas viaturas e policiais para possibilitar os flagrantes. Também foi utilizado um helicóptero da PRF a fim de evitar fugas e auxiliar nas imagens dos flagrantes.