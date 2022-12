A reportagem da Tribuna do Paraná foi até o local onde aconteceu o deslizamento de terra, na altura do km 669 da BR-376, onde carros e caminhões foram soterrados em acidente registrado no fim da tarde de segunda-feira (28). Mais de 50 profissionais de resgate e limpeza atuam na região há mais de 60 horas.

ASSISTA AOS VÍDEOS DA COBERTURA DA TRIBUNA:

LEIA TAMBÉM:

>> Segunda vítima do deslizamento da BR-376 tem identidade confirmada

>> Operação com maquinário diminui e busca por vítimas é feita com cães na BR-376

No início da noite desta quinta-feira (1°), o gabinete de crise confirmou a identidade da segunda vítima no local. Trata-se do motorista Marcio Rogerio de Souza, de 51 anos. O Corpo de Bombeiros realizou com sucesso a retirada do corpo do local nesta quinta-feira. Ele já havia sido confirmado anteriormente, mas não havia sido removido.

São aproximadamente 50 trabalhadores no local. Além do maquinário pesado, guincho e caminhões que ainda estão no local, o trabalho delicado dos bombeiros que buscam por vítimas é realizado na área. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a missão de busca é extremamente sensível e demorada, por causa do constante risco que as equipes estão expostas.

Para diminuir o risco de desabamento na região, um serviço de drenagem dos pontos alagados foi feito para mitigar riscos de novos deslizamentos no local do incidente.