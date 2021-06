Neste Dia dos Namorados, o projeto SOS Vila Torres promove uma ação voltada na demonstração de amor ao próximo por meio da solidariedade. A partir das 13h30 deste sábado (12), alimentos não perecíveis podem ser doados no drive thru organizado na Vila Torres, em Curitiba.

Atualmente, o projeto atende a Vila Torres e outras comunidades, entre elas Assentamento Nova Guaporé, Caximba, Parolin e Portelinha, totalizando mais de três mil famílias assistidas mensalmente. As doações financeiras são destinadas a capacitações profissionais e necessidades emergenciais das famílias e podem ser feitas pelo PIX 41999632350.

O diretor executivo da Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS), June Cruz, explica que as famílias em situação de risco já enfrentavam dificuldades financeiras antes da pandemia, e ações como essa amenizam o cenário que tem se agravado nesse período. “Essa realidade se intensifica nas periferias das grandes cidades e deve nos provocar o desejo de sermos solidários. Portanto, no Dia dos Namorados, convidamos todos a vivenciar o amor de uma forma alternativa”, convida.

Segundo o coordenador do SOS Vila Torres, Padre Joaquim Parron, o momento pede a solidariedade de todos para com os que sofrem. “A doação expressa generosidade com aqueles que não tem nada para se proteger nessa pandemia. Gestos solidários como esse, no Dia dos Namorados, representam a humanização e amor da própria pessoa que se preocupa também com os vulneráveis”, afirma Padre Parron.

SOS Vila Torres

O SOS Vila Torres é uma iniciativa que envolve a PMBCS, o Grupo Marista, a PUCPR e a comunidade local, em parceria com as congregações: Redentoristas, Filhas da Caridade, Bernardinas, Jesuítas e Franciscanos. O projeto teve início em março de 2020 com o objetivo de atender às principais necessidades da região, especialmente no momento de pandemia e agora já chegou mais longe.

Em uma das ações mais recentes, realizada no mês de maio, a equipe do Projeto entregou uma nova remessa de doações. Mais de 1 mil cestas de alimentos foram doadas para famílias do Bairro Novo da Caximba e para a comunidade católica Nossa Senhora das Dores.

Serviço:

Dia dos Namorados Solidário | SOS Vila Torres

Drive thru doações de alimentos: Capela Nossa Senhora Aparecida – Rua Guabirotuba, 770 – Vila Torres – Curitiba – PR

Data: 12/06

Horário: 13h30 às 17h

Doações financeiras: PIX 41999632350

Mais informações: (41) 99106-9104 (WhatsApp).