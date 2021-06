As obras da nova fase do programa Asfalto no Saibro já estão em andamento em ruas da Regional Boa Vista. No total serão mais 29 vias e seus 3.720 metros que receberão toda a infraestrutura de drenagem – com a implantação de galerias de águas pluviais, bocas de lobo e meios-fios – e pavimentação asfáltica, colocando fim à lama e à poeira típicas do pavimento primário de saibro.

Em três locais onde os serviços já estão sendo executados, no bairro Santa Cândida, o prefeito Rafael Greca e o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, passaram nesta sexta-feira (25) para uma vistoria. Os trabalhos aconteciam nas ruas Ruy Holzmann, Eliza Nadolny Ielen e Lauro Dromlewicz. Perto dali, nas ruas Eloy Machado e Luiz Carlos Cardoso, as intervenções começarão nos próximos dias.

+ Leia mais: Paraná agora tem quatro opções de vacina, mas escolher a dose é “egoísmo”

“Estas ruas que começamos a pavimentar foram pedidas em reuniões do programa Fala Curitiba e qualificam toda a região. Região onde está o CMEI Vila Califórnia. Quando as crianças voltarem às aulas estará tudo asfaltado”, disse Rafael Greca.

A Rua Ruy Holzmann recebe melhorias num trecho de 316 metros a partir do encontro com a Rodovia da Uva e seguindo até o final da via. Já na Rua Eliza Nadolny Ielen, a parte requalificada fica nos 77 metros entre as ruas Fábio Fanuchi e Tijuca. E, na Rua Lauro Dromlewicz, as obras alcançam os 139 metros entre a Rodovia da Uva e a Rua Eloy Machado.

Na sequência da escala de intervenções estão a Rua Eloy Machado, trecho de 122 metros entre as ruas Lauro Dromlewicz e Luiz Carlos Cardoso, e a Rua Luiz Carlos Cardoso, trecho de 256 metros entre as ruas Lauro Dromlewicz e Ewaldo Hauer.

Balanço do programa

Além das 29 obras já contratadas e que terão início certo nos dias, os bairros da Regional Boa Vista contam com 11 intervenções em andamento, incluindo as três ruas citadas, e mais 22 ações entregues aos moradores.

“São 2.122 metros passando neste momento por completa transformação e outros 3.463 metros de ruas com toda a infraestrutura de drenagem e pavimentação prontas e sendo desfrutadas pela população”, apontou o secretário Rodrigo Rodrigues.

+ Veja também: Caixa lança Feirão Digital da Casa Própria nesta sexta com imóveis sem entrada

Entre obras concluídas, em curso e contratadas, os 12 bairros da Regional Boa Vista – Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão e Tingui – contam com 62 intervenções e 9.305 metros de extensão em ruas revitalizadas pelo programa Asfalto no Saibro.

As 29 ruas com obras contratadas:

– Rua Professora Sandália Manzon, trecho de 84 metros entre a Avenida Paraná e a Rua João Gbur (Santa Cândida);

– Rua Antonio Rodolfo Turra, trecho de 73 metros entre as ruas João Gbur e Nicolau Scheffer (Santa Cândida);

– Rua Saturnino Vieira e Silva, trecho de 43 metros entre a Rua Nossa Senhora de Nazaré e o final da rua (Boa Vista);

– Rua Antonio Oliveria dos Santos, trecho de 64 metros entre as ruas João Mequeti e Reinaldo Jacob Von Muhlen (Santa Cândida);

– Rua Professor Loureiro Fernandes, trecho de 461 metros entre as ruas Julia Amaral di Lenna e Major Saul de Carvalho Chaves (Santa Cândida);

– Rua Vicente Spisla, trecho de 80 metros entre a Rua Rodolfo Bels e o final da rua (Santa Cândida);

– Rua Ghaze Shale, trecho de 72 metros entre a Rua Calixto de Jesus e o final da rua (Tingui);

– Rua Mariano Alves do Nascimento, trecho de 112 metros entre as ruas Sátilas do Amaral Camargo e Calixto de Jesus (Tingui);

– Rua Hans Kelsen, trecho de 180 metros entre as ruas Nossa Senhora do Rocio e Apolônio de Tiana (Santa Cândida);

– Rua Celeste Paschoal Milani, trecho de 143 metros entre as ruas Antônio Grochovsk e Dilair Silvério (Santa Cândida);

– Rua Dilair Silvério, trecho de 144 metros entre as ruas Antônio Grochovsk e Celeste Paschoal Milani (Santa Cândida);

– Rua Acyrdo Rasmussen, trecho de 110 metros entre as ruas Oscar Gomes de Oliveira e Doutora Jenny Lagos Pereira de Souza (Santa Cândida);

– Rua Antônio Carlos de Jesus Miolino, trecho de 133 metros entre as ruas João Manoel Geremias e Beppe Gusso (Santa Cândida);

– Rua Eloy Machado, trecho de 122 metros entre as ruas Lauro Dromlewicz e Luiz Carlos Cardoso (Santa Cândida);

– Rua Oscar Gomes de Oliveira, trecho de 256 metros entre as ruas Hildo da Paz e Acyrdo Rasmussen (Santa Cândida);

– Rua Luiz Carlos Cardoso, trecho de 256 metros entre as ruas Lauro Dromlewicz e Ewaldo Hauer (Santa Cândida);

– Rua Santo Rodrigues de Almeida, trecho de 117 metros entre as ruas Apolônio de Tiana e o José Ursulino Filho (Santa Cândida);

– Rua Purús, trecho de 94 metros entre as ruas Amadeu Assad Yassin e Gustavo Rattman (Bacacheri);

– Rua Ângelo Breseghello, trecho de 94 metros entre as ruas Bento Ribeiro e José Fernandes Maldonado (Bairro Alto);

– Rua Gastão Luiz Cruls, trecho de 149 metros entre as ruas Marco Polo e Guglielmo Marconi (Bairro Alto);

– Rua Rio Iriri, trecho de 116 metros entre a Rua Rio Amazonas e o final da rua (Bairro Alto);

– Rua Rio Xingu, trecho de 74 metros entre a Rua Rio Amazonas e o final da rua no Rio Atuba (Bairro Alto);

– Rua Marquês de Abrantes, trecho de 112 metros entre as ruas Heitor Baggio Vidal e Pedro Eloy de Souza (Bairro Alto);

– Rua Alberto Manoel Glaser, techo de 142 metros entre a Rua João Ivanoski e o final da rua (Bairro Alto);

– Rua Epaminondas Santos, trecho de 140 metros entre a Rua Rio Negro e o final da rua (Bairro Alto);

– Rua Erasmo Maeder, trecho de 62 metros entre a Rua Alberto de Oliveira e o final da rua (Bairro Alto);

– Rua Arthur Ramos, trecho de 125 metros entre a Estrada da Graciosa e o n.º 25 da mesma rua (Bairro Alto);

– Rua Rio Jari, trecho de 59 metros entre a Rua Antônio Cândido Cavalim e o final da rua (Bairro Alto);

– Rua Wilsom Portugal Lobato, trecho de 103 metros entre a Avenida da Integração e a Rua Professor Masaharu Taniguchi (Bairro Alto).

As 11 ruas com obras em andamento:

– Estrada das Olarias, trecho de 779 metros entre as ruas Odete Laura Foggiato e Arnoldo Wolf Gaensly (Santa Cândida);

– Rua Flávio Arnaldo Secco, trecho de 107 metros entre a Rua Odete Laura Foggiato e o final da rua (Atuba);

– Rua Dagoberto Leitner, trecho de 104 metros entre as ruas Pedro Spisla Filho e José Antônio Leprevost (Santa Cândida);

– Rua Pedro Spisla Filho, trecho de 239 metros entre as ruas Professor Rodolfo Belz e Camilo Haj Mussi (Santa Cândida);

– Rua Eliza Nadolny Ielen, trecho de 77 metros entre as ruas Fábio Fanuchi e Tijuca (Santa Cândida);

– Rua Lauro Dromlewicz, trecho de 139 metros entre a Rodovia da Uva e a Rua Eloy Machado (Santa Cândida);

– Rua Ruy Holzmann, trecho de 316 metros entre a Rodovia da Uva e o final da rua (Santa Cândida);

– Rua Alfred Adler, trecho de 82 metros entre as ruas Mobral e Apolônio de Tiana (Santa Cândida);

– Rua Alcebíades Nunes Guimarães, trecho de 118 metros entre a Rua Modesto Piccoli e o final da rua (Atuba);

– Rua Augusto Rutz, trecho de 84 metros entre a Rua Modesto Piccoli e o final da rua (Atuba);

– Rua Max Francisco Stolz Neves, trecho de 77 metros entre a Rua Modesto Piccoli e o final da rua (Atuba).

As 22 obras concluídas:

– Rua Vera Lúcia Vieira Bartenick, trecho de 97 metros entre a Rua Hildo da Paz e o n.º 442 (Santa Cândida);

– Rua Coronel Domingos Soares, trecho de 160 metros entre a Rua Marquês de Abrantes e o final da rua (Bairro Alto);

– Rua Paulino Franco de Carvalho, trecho de 230 metros entre a Rua Jair do Nascimento Cesar e o final da rua (Santa Cândida);

– Rua Dozolina Slompo Lazarotto, trecho de 71 metros entre as ruas Paolo Battan e Raimundo Bom (Boa Vista);

– Rua Luciano Guimarães Gracia, trecho de 98 metros entre as ruas Doutor Antônio Machado e Eleonora Branco Gracia (Taboão);

– Rua Rio Araguari, trecho de 144 metros entre as ruas Rio Juruá e Rio Pelotas (Bairro Alto);

– Rua Victório Gabardo, trecho de 157 metros entre a Rua José Ribeiro de Cristo e o final da rua (Pilarzinho);

– Rua Adão Casemiro Troczinski, trecho de 362 metros entre a Rua Judith Sanson Tedeschi e a Rua dos Alfeneiros (Barreirinha);

– Rua João Tedeschi, trecho de 62 metros entre as ruas Albino Blum e Adão Casemiro Troczinski (Barreirinha);

– Rua Carl Jung, trecho de 166 metros entre a Rua dos Alfeneiros e a Rua Camile Flammarion (Barreirinha);

– Rua Marlene Terezinha Moro, trecho de 253 metros entre as ruas Thadeu Wasilewski e Dovico Dalprá (Abranches);

– Rua Assis Brasil, trecho de 84 metros entre as ruas Dovico Dalprá e Marlene Terezinha Moro (Abranches);

– Rua Jefferson Becker, trecho de 268 metros entre a Rodovia PR-092 e o final da rua (Abranches);

– Rua Doutor Antônio Machado de Souza, trecho de 218 metros entre a Rua Engenheiro Oswaldo Siqueira e o final da rua (Taboão);

– Rua Verônica Mickosz Bodzinski, trecho de 265 metros entre a Rua Eugênio Flor e o final da rua (Taboão);

– Rua Mário Beraldi, trecho de 283 metros entre a Rua Theodoro Makiolka e o n.º 345 (Santa Cândida);

– Rua Mário Beraldi, trecho de 76 metros entre as ruas São Jerônimo da Serra e Calistrat Coluciuc (Santa Cândida);

– Rua Engenheiro Oswaldo Siqueira, trecho de 100 metros entre as ruas Doutor Antônio Machado de Souza e Eleonora Branco Gracia (Taboão);

– Rua Antônio de Oliveira Furmann, trecho de 105 metros entre a Rua Capistrano de Abreu e o final da rua (Boa Vista);

– Rua Darcize Gobi, trecho de 58 metros entre as ruas Romão Hofmeister e Marcília Vaz Carneiro (Pilarzinho);

– Rua Romão Hofmeister, trecho de 133 metros entre as ruas Darcize Gobi e Raposo Tavares (Pilarzinho);

– Rua Jacintho Vanelli, trecho de 72 metros entre a Rua Rodolfo Reksidler e o final da rua (São Lourenço).