Esta segunda-feira (7) foi de retorno para alunos em salas de aula em mais 100 colégios estaduais do Paraná, sendo 23 deles localizados na Grande Curitiba. A Secretaria Estadual de Educação não divulgou, porém, os nomes das escolas que estão retomando o ensino de maneira presencial em alguns dias da semana. Segundo a Seed, a comunicação sobre a volta foi realizada pelas direções das escolas e pelos Núcleos Regionais de Educação por meio de telefone e também nas casas dos alunos.

+Leia mais! Curitiba antecipa vacinação de pessoas com 58 anos para este sábado. Saiba onde se vacinar!

Há um mês atrás, cerca de 200 escolas deram início a esse recomeço. Com o ensino híbrido parte dos alunos terá aulas na sala, da própria escola, enquanto a outra assiste a estas aulas de forma remota, podendo interagir com seus professores. A ida dos alunos é opcional e dependem de autorização dos pais ou responsáveis.

A secretaria informou que alguns critérios foram definidos para a retomada das aulas. Uma das exigências é o acompanhamento das cidades onde houver retorno das redes municipais de ensino e do transporte escolar. Além disso, são priorizadas as instituições de ensino onde há alunos em situação de vulnerabilidade e sem acesso a equipamentos digitais para realizar as atividades remotas. Outro critério é a análise de colégios com maior número de professores fora do grupo de risco.

+Leia mais! Alergias, efeitos colaterais, preferências. Dá pra escolher qual vacina contra covid-19 tomar?

“Nós estamos nos inspirando em estudos de 21 países que mostram que o ambiente escolar, controlado, não traz grandes riscos de transmissão do vírus”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior”, em entrevista coletiva no começo do mês de maio.

Protocolo rígido contra a covid-19

As instituições de ensino que abriram nesta segunda-feira seguem um protocolo de segurança, com distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes, álcool em gel, além da obrigatoriedade do uso de máscara e aferição da temperatura de alunos e funcionários na entrada do colégio.

+Viu essa? Atenção! Dirigir em nova faixa exclusiva pra ônibus no Centro de Curitiba já rende multa

Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente continuarão no ensino remoto (que inclui as plataformas digitais do Aula Paraná, videoaulas no YouTube e TV aberta, além do kit pedagógico impresso), que acontece desde o início deste ano letivo, em 18 de fevereiro.