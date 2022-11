Quando chega essa época do ano, com o Natal se aproximando, as famílias começam a planejar os encontros para celebrar o amor e a união. Mas porque não antecipar um pouco esse clima e reunir várias gerações de uma família já agora em novembro.

Pois foi assim que a família Cremer celebrou sua história, no último sábado (13), em Campo Magro, Região Metropolitana de Curitiba. Foram 66 pessoas de quatro gerações reunidas em um dia de muitos encontros e reencontros repletos de emoção.

A ideia de reunir os familiares veio quando Juliana Cremer visitava uma tia e encontrou alguns primos que ela ainda não conhecia, cerca de cinco meses atrás.

“Naquele dia eu pensei que poderia tentar promover o encontro dos vários parentes que estão espalhados pelo Brasil. Conversei com a minha mãe e com o meu marido e resolvemos levar a ideia adiante”, conta Juliana.

Foto: Arquivo/Família Cremer

A partir daí, ela começou a procurar um lugar que pudesse receber um número elevado de pessoas e que fizesse relembrar as raízes familiares. E assim que encontrou o local, uma chácara que sedia eventos em Campo Magro, o passo seguinte foi buscar o contato de todos os parentes ao redor do país. “Nós já temos um grupo da família com as pessoas mais próximas. A partir daí pedimos pra cada um ir passando o convite para os outros parentes que eles tinham contato”, explica a organizadora da reunião.

As dificuldades para encontrar todos os parentes se justificam pela grandeza da família, que se formou a partir da união de João e Maria Rosa Cremer, ambos já falecidos. O casal teve 18 filhos, dos quais 14 estão vivos, 66 netos, um número desconhecido de bisnetos e até alguns tataranetos. Dos 14 filhos, dez estiveram presentes na festa em Campo Magro, relembrando das raízes italianas e contando muitas histórias.

“A gente até comenta que tem alguns parentes que só encontramos em velórios. Dessa vez nos reunimos pra festejar nossa grande família. Vieram um pouco menos de pessoas que a gente esperava, mas conseguimos trazer gente de Rondônia, de Minas Gerais, de São Paulo e do interior do Paraná.

Foto: Arquivo/Família Cremer

Esse encontro também foi motivado pelo fato da pandemia não ter levado ninguém da nossa família embora, graças a Deus”, conta Juliana, que já começa a pensar no próximo encontro. “Esse foi só o primeiro encontro, mas as pessoas gostaram tanto que todos já querem o segundo”, complementa, já pensando em fazer das reuniões uma tradição familiar.