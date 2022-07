Três visitas guiadas noturnas ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula encerram o mês de julho e fazem parte do final da programação do Inverno Curitiba nesta semana. As sessões acontecem de quinta-feira (28) a sábado (30), das 19h às 22h, com 60 vagas em cada uma. As inscrições começam à 0h01 desta terça (26/7), pelo Guia Curitiba.

A diretora de Serviços Especiais da Secretaria do Meio Ambiente, Clarissa Grassi, que também é pesquisadora cemiterial e responsável pela programação, lembra que as visitas terão o circuito regular.

“Os participantes podem esperar muita informação sobre as trajetórias das pessoas ali sepultadas, permeando arquitetura, geologia, simbologia e arte presentes nos túmulos do equipamento público mais antigo da cidade”, reforça.

Quer ir? Então corre!

Quem tiver interesse em conhecer – ou repetir o passeio – deve se apressar. Em geral, as inscrições se esgotam em minutos. Para Clarissa, o sucesso deve-se à curiosidade que o espaço provoca. “E à noite, tudo fica ainda mais interessante”, comenta. “Com as visitas, conseguimos mostrar a importância da necrópole na história de Curitiba”, completa.

Além da visita noturna, são realizadas também a visita padrão diurna e as temáticas. Em breve, devem ser anunciadas novas datas.

Serviço

Visita guiada noturna ao Cemitério Municipal

Datas: quinta (28/7), sexta (29/7) e sábado (30/7)

Horário: das 19h às 22h

Local: Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Praça Padre João Sotto Maior, São Francisco)

Inscrições: guia.curitiba.pr.gov.br, a partir de 0h01 desta terça (26/7)