Suspensas desde março de 2020, as visitas guiadas gratuitas ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula, no São Francisco, voltam a acontecer nesta semana. A programação vai de quarta-feira (11/5) a domingo (15/5), das 19h às 22h. As inscrições estão abertas no site Guia Curitiba a partir desta segunda-feira (9/5), com 60 vagas por sessão.

A diretora de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Clarissa Grassi, conta que o percurso da visita é o padrão e que o principal objetivo continua sendo apresentar o cemitério como um patrimônio da cidade.

“É um modo de desmistificar o espaço do cemitério, mostrando toda sua potencialidade e capacidade de reverberar e miniaturizar a história da cidade”, revela a pesquisadora, que é também responsável pelo projeto.

Mais de sete mil pessoas já participaram das visitas, desde 2017, quando foram institucionalizadas. Além da visita noturna, são realizadas também a visita padrão e as temáticas. Em breve, devem ser anunciadas novas datas da atividade.

Serviço: Visita guiada noturna ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula

Datas: quarta (11/5), quinta (12/5), sexta (13/5), sábado (14/5) e domingo (15/5)

Horário: das 19h às 22h

Local: Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Praça Padre João Sotto Maior, São Francisco)

Inscrições: guia.curitiba.pr.gov.br