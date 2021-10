A chuva que caiu sobre Curitiba e todo o Paraná nas últimas horas veio em ótima hora para os reservatórios que abastecem de água a capital. O nível médio do sistema, composto por quatro barragens (Passaúna, Irai e PIraquara I e II) está beirando os 60%. Este índice representa o nível limite de segurança hídrica e normalmente é usado como balizador para mudança no esquema de rodízio de água.

Nas últimas semana toda a região da grande Curitiba recebeu um bom volume de chuvas, que elevou em quase 10% o nível médio dos reservatórios. A chuva, no entanto, já tem data para terminar. Ao longo deste domingo ela diminui até cessar por pelo menos dois dias. A frente fria já se deslocou para o sudeste do Brasil.

As temperaturas variam de 13ºC a 20°C neste domingo na cidade de Curitiba, 18°C a 22°C no litoral do Paraná e 14°C a 19°C em Ponta Grossa. No Oeste o sol reaparece com mais intensidade e a máxima pode chegar a 25°C.

A partir desta segunda-feira, grande parte do Paraná terá um dia ensolarado, com temperaturas em elevação. Na região Leste, contudo, os ventos que sopram do oceano mantêm uma boa concentração de nebulosidade e pode causar até chuva fraca, especialmente na região litorânea.

Da terça-feira em diante, segundo o Simepar, as chuvas retornam ao Paraná e variam de intensidade até o próximo final de semana.