Morreu, neste sábado (3), vítima da covid-19, Renato Follador. Colunista da Tribuna do Paraná desde 2017, Renato não resistiu aos avanços da doença. Aos 67 anos de vida e com uma carreira voltada para os entendimentos e preparações para se ter uma aposentadoria tranquila, Follador deixou um verdadeiro manual de como ter uma boa vida financeira com sua coluna Previdência: um dia você vai precisar dela.

Engenheiro Civil e Administrador de Empresas com MBA no ESADE de Barcelona em Alta Direção de Empresas, com ênfase em Previdência Social. Colunista desde março de 2017 na Tribuna do Paraná, Renato Follador deu muitas e boas dicas sobre como se preparar para ter um futuro financeiro tranquilo e garantido. Tratando desde assuntos atuais como o homeoffice por causa da pandemia de covid-19, doença da qual foi vítima, até dicas do que pode ser melhor para o seu orçamento como comprar ou alugar um carro.

Renato Follador tinha gabarito para falar de temas relacionados à saúde financeira, planejamento e investimentos. Consultor em previdência, atuou na área por mais de 30 anos. Formou-se engenheiro civil e administrador de empresas com MBA no ESADE de Barcelona em Alta Direção de Empresas, com ênfase em Previdência Social. Tra

Foi responsável pela criação e implantação de diversos Fundos de Pensão como o PARANAPREVIDÊNCIA, no setor público, a Fibra-Itaipu Binacional e o Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada, no setor privado.

Na postagem “O homem necessita ser desafiado para alcançar seus objetivos”, Follador falou sobre como as adversidades despertam, no ser humano, capacidades que estavam adormecidas.

Sobre economia pessoal, Outra dica boa data pelo colunista da Tribuna é a sempre frequênte dúvida dos leitores sobre o que fazer com o 13º salário. Poupar ou investir? Ficou com dúvida, aproveite para ler as dicas deixadas por ele.

Pensar no futuro era alto que Follador sempre ressaltava em sua coluna, que levava o título Previdência, um dia você vai precisar dela. Na postagem “Como ensinar finanças a teu filho” Follador deu boas dicas sobre como começar a tratar desse importante assunto com os filhos. A regra é clara, quando antes começar, menos pesado fica.

Livros e carreira sólida

Renato Follador escreveu livros sobre Previdência. O primeiro foi em 2007 com o título “Previdência: Um dia você vai precisar dela”, na sequencia vieram “Previdência, Sombra e Água Fresca”, em 2009, e “Uma Receita de Previdência e Finanças para seu Projeto de Vida”, no ano de 2013.

Além dos livros escritos, Folador foi conferencista, palestrante e debatedor em centenas de eventos destinados a diversos públicos, desde alunos de cursos de graduação e pós-graduação, dirigentes de empresas privadas, conselheiros de instituições de previdência, categorias profissionais, sindicalistas, servidores públicos federais, estaduais e municipais, autoridades e gestores de regimes próprios e demais cidadãos, em eventos promovidos pela mídia ou entidades diversas.

No rádio, foi comentarista da Rádio CBN/Curitiba por mais de dez anos com o programa “Minuto da Previdência”, que veiculava textos sobre previdência, planejamento pessoal, entre outros assuntos. Em 2013, o programa passou a ser veiculado também pela Rádio Evangelizar AM e FM.