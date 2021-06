Um homem de 34 anos foi preso suspeito de matar o empresário Maruan Uthman Majid, ex-dono da rede de lojas de artigos infantis Xiquita, em crime ocorrido no último domingo (13), em Matinhos, no Litoral do Paraná. A prisão aconteceu após a sobrevivente do ataque, namorada do empresário, identificar o suspeito, que a princípio era conhecido da família.

Na ocasião do crime, a vítima e a namorada estavam chegando na residência do casal quando foram surpreendidos pelo suspeito. O indivíduo atirou contra Majid e agrediu a mulher, além de roubar alguns objetos do local. “Desde o crime trabalhamos ouvindo testemunhas, realizando diligencias e fomos delineando uma linha de investigação”, contou a delegada Sâmia Coser, titular da delegacia de Matinhos.

+ Leia mais: ONG de Curitiba realiza bazar com 1.800 produtos apreendidos pela Receita Federal

“A vítima confirmou quem era o autor dos disparos. A partir dai pedimos busca e apreensão e a prisão temporária do suspeito, que já havia fugido. Informado de sua situação, ele resolveu se apresentar, mas nega o crime. No entanto, mais de uma testemunha afirma que viu o suspeito deixando o local do crime”, disse a delegada.

A Polícia Civil ainda investiga o caso para identificar possíveis coautores e encontrar os objetos roubados.