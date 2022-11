Desde o resultado das eleições do último domingo, que terminaram com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva, com mais de 60 milhões de votos, apoiadores do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) seguem em mobilização nas estradas contra o resultado das urnas.

Eles decidiram realizar protestos nas rodovias do Paraná – e também do Brasil – contra o resultado das urnas. No Paraná há bloqueios mesmo com determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) e de uma liminar.

