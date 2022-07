Você já escolheu um deputado estadual para voltar nas eleições deste ano? Difícil né, já que as candidaturas ainda não foram confirmadas. Então, vamos mais longe um pouco. Você por acaso se lembra em quem votou pra deputado estadual nas eleições de 2018? Faz tempo, né? Vamos mais longe ainda… Você saberia reconhecer quem são os deputados que nos representam nas decisões mais importantes do Paraná?

Eu poderia apostar com você, amigo leitor, que a resposta é não para a maioria dos 54 deputados que dão expediente no prédio da Assembleia Legislativa do Paraná.

Discorda? Então quero ver como você se sai no desafio a seguir. Participe do nosso QUIZ e mostre seus conhecimentos sobre a política no Paraná.

A maioria das pessoas sabe a importância de conhecer os políticos que nos representam, afinal são eles que criam as leis estaduais e fiscalizam a atuação do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Mas boa parte destas mesmas pessoas considera o voto um sacrifício obrigatório a cada dois ou quatro anos. É importante conhecer, fiscalizar e cobrar dos deputados um trabalho decente, honesto e relevante para a sociedade.

Para obter o contato de cada um dos deputados e conhecê-los mais a fundo acesse o site da Assembleia.