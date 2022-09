Primeiro suplente do Partido Novo, o professor de economia Rodrigo Marcial tomou posse nesta quarta-feira (14) como vereador de Curitiba. Ele substitui Indiara Barbosa (Novo), que solicitou licença médica superior a 120 dias por causa de uma gestação de risco. A titular da vaga ficará afastada do mandato até o término de sua licença maternidade, que deve ser de quatro meses após o parto – previsto para outubro.

+ Leia também: Paciente de hospital de Curitiba sob escolta policial pula do 5º andar em tentativa de fuga

Marcial, que tem 28 anos, recebeu 2.480 votos nas eleições de 2020. Em seu discurso de posse, afirmou que vê no Poder Legislativo o potencial para ser um “agente de mudança”. “Ainda existem muitas regras que dificultam a vida de quem quer empreender, de quem quer produzir. Não falo aqui do grande empresário, eu me refiro ao pequeno comerciante, que já enfrenta tantas dificuldades e ainda tem normativas da cidade dificultando o seu negócio”, disse, apontando que a simplificar as leis e a liberdade econômica serão alguns dos seus pilares de atuação como vereador.

O vereador criticou o inchaço do Poder Executivo e cobrou mais protagonismo do Legislativo Municipal na vida da cidade. “O Poder Executivo é inchado, de forma contínua e duradoura. Também por isso a fiscalização da máquina pública é tão importante e deve ser tão intensa. Se por 200 anos sequer existiu uma Prefeitura em Curitiba, cada gasto adicional do poder Executivo deve passar pelo maior escrutínio possível, sob o risco de minarmos a proeminência dessa casa legislativa”, afirmou, lembrando em sua fala que, por quase dois séculos, a Câmara foi a instituição política que administrou a cidade.

+ Veja mais: ‘Avião’ no jardim chama a atenção em Curitiba! Saiba o que o simulador do Boeing 707 faz lá

O novo vereador encerrou seu discursos assumindo o “compromisso de dar continuidade ao trabalho da Indiara, tentando facilitar a vida de quem trabalha e quem produz e de fiscalizar a coisa pública. Aproximar a Câmara do cidadão de Curitiba”.



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna