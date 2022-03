A obrigatoriedade do uso de máscara contra a covid-19 em ambientes fechados não existe mais em Curitiba e também no Paraná. Primeiro foi Curitiba que liberou este item que protege a população contra o avanço da covid-19, agora, nesta terça-feira, quem liberou foi o governo do Paraná em um novo decreto.

+Leia mais! Uso de máscara no Paraná deixa de ser obrigatório após novo decreto assinado por Ratinho Jr

Apesar disso, ainda existem locais em que o uso das máscaras ainda é obrigatório e você pode conferir aqui neste link todas as recomendações pra Curitiba.

A grande questão é: Você vai deixar de usar máscaras contra a covid-19? Vote na enquete!