A crise mundial provocada pela falta de semicondutores voltou a comprometer a produção da Volkswagen em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Esta semana a empresa decidiu paralisar as atividades na fábrica paranaense, responsável pela produção do SUV T-Cross, por dez dias. Com isso, os 2,1 mil trabalhadores dos dois turnos estão em férias até o dia 19 de novembro.

Esta é a segunda vez que a produção em São José dos Pinhais é paralisada neste ano pelo mesmo motivo – e a quarta paralisação em 2021. A primeira foi em junho, quando as atividades tiveram que ser suspensas tanto no Paraná quanto na planta de Taubaté, em São Paulo, e também durou dez dias.

Desde então a fábrica de São José dos Pinhais vinha sendo privilegiada pelo grupo com os chips que chegavam ao país – tanto que a produção de outras unidades, como a de Taubaté e a de São Bernardo do Campo, já vinha sendo afetada.

Sobre a crise, a empresa afirmou, por meio de nota, que: “tem trabalhado intensamente, em parceria com a matriz e fornecedores, para minimizar os efeitos da escassez de semicondutores para a produção em suas fábricas na região. Entretanto, o cenário atual não demostra o encaminhamento para uma solução definitiva visando a normalização do fornecimento de chips”.

Em março, a produção no Paraná – em todo o país – foi suspensa por dez dias devido ao agravamento da pandemia e, em outubro, houve uma suspensão nas operações por três dias na semana do feriado de 12 de outubro.

