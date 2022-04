Muita gente aproveitou o feriado de Tiradentes e também as comemorações do Carnaval fora de época para pegar a estrada. Segundo a Arteris Litoral Sul, que administra a BR-376, o fluxo esperado era de 45% maior do que o registrado em dias normais, na ligação entre Curitiba, Litoral do Paraná e praias de Santa Catarina. Na Páscoa, feriado anterior, o movimento foi 35% acima do normal.

No início da tarde, as rodovias localizadas no Paraná e administradas pela Arteris Planalto Sul e Arteris Régis Bittencourt tinham fluxo normal em ambos os sentidos. Movimento que aumentou nas horas seguintes, com pontos de lentidão na BR-376 e BR-116, no sentido Curitiba. Confira detalhes abaixo, em publicações feitas pelo Twitter.

Queda de barreira e pedras na BR-277

Na BR 277, km 138, em São Luiz do Purunã, município de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), houve um deslizamento de pedras sobre a pista, na tarde deste domingo (24), no sentido Curitiba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia foi parcialmente interditada e há fluxo lento desde a Colônia Witmarsum, tanto pela BR-376 como na BR-277. A fila na região chegava a 18 quilômetros, no sentido capital, por volta das 18h.

Veja o trânsito nas estradas que cortam Curitiba

