O feriadão Proclamação da República, nesta terça-feira (15), vai exigir muita paciência de quem decidiu curtir o descanso no Litoral do Paraná. Por conta do deslizamento de terra e pedras na BR-277 ocorrido há exatamente um mês, a pista de descida da rodovia segue interditada, provocando grandes congestionamentos.

A pista de subida tem sentido duplo, com apenas uma pista de rolagem para cada sentido, travando o trânsito e provocando filas a partir do km 42. Por volta das 11h o trânsito já era enorme na região. Segundo a RPC, pelo menos 10 quilômetros de congestionamentos eram observados no local.

Em finais de semana comuns o trânsito já fica complicado, por isso a tendência é que no final desta terça-feira a fila deva ficar ainda maior. Por isso, o motorista vai precisar de muita paciência.

E a paciência precisa ser companheira de viagem não só de quem vai encarar a BR-277, mas também de quem for procurar caminhos alternativos. Para retornar à Curitiba, é possível utilizar a PR-408 (Estrada da Graciosa), mas como trata-se de uma estrada de trânsito lento, com muitas curvas fechadas, o tempo de subida deve ser bem grande também.

Pela BR 376, via Guaratuba/Garuva (SC), a expectativa é de demora também, já que por ali passam todos os paranaenses que foram ao litoral de Santa Catarina e que normalmente congestionam aquele trecho de Serra na volta de todos os feriados.

