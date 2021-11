O movimento de veículos nas estradas que cortam Curitiba deve começar a se intensificar na tarde desta segunda-feira (15), com o retorno dos motoristas para a capital, após o feriado de 15 de Novembro. A previsão da concessionária Ecovia Caminho do Mar, que administra o trecho da BR-227 entre Curitiba e o Litoral, prevê um fluxo de mais de 19 mil veículos voltando para casa. Entre as 19h e 20h, cerca de 2,8 mil automóveis por hora devem cruzar a rodovia.

Até por volta de meio-dia, a Ecovia informou que o fluxo era de 1,3 mil veículos por hora retornando do Litoral para a capital, pela BR-277.

O caminho de volta do Litoral pela BR-376, da concessionária Arteris Litoral Sul, iniciou com movimento desde as 10h desta segunda-feira. Conforme a Arteris, 368 mil veículos devem passar pela estrada até a terça-feira (16), já contando quem viajou a partir da sexta-feira (12).

Já a CCR Rodonorte, responsável pelo trecho da BR-277 sentido Interior do Paraná, informa que o horário de pico para o retorno do feriado, na região de São Luiz do Purunã, no Campos Gerais, deve ser registrado entre 15h e 20h desta segunda-feira (15). Segundo a concessionária, cerca de 215,5 mil veículos devem passar pela rodovia, contando desde a sexta-feira até a terça.

