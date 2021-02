O termo “vacina” está na boca do povo. Todo mundo quer saber quando irá se vacinar para se prevenir da covid-19. Mas um outro imunizante está entrando na fase final de testes e os curitibanos podem ajudar no desenvolvimento de uma das vacinas mais esperadas dos últimos 40 anos: a do HIV. Está aberto o recrutamento de voluntários para participar da fase 3 do desenvolvimento da vacina.

O vírus causador da AIDS é motivo de estudo de especialistas do mundo todo e nunca se esteve tão perto de uma solução como essa. Estão sendo selecionados homens gays, bissexuais e transgêneros, de 18 a 60 anos, HIV negativo e sem comorbidades – além de não usuários de profilaxia pré-exposição (PrEP). Quem fará o cadastramento dos voluntários é o Centro Médico São Francisco, no bairro Mercês, em Curitiba.

O estudo, denominado “Mosaico”, avalia um processo de imunização em quatro doses de uma vacina projetada para fornecer proteção contra diferentes variantes do vírus em todo o mundo. Com duração de dois anos, uma parte dos participantes vai receber a vacina e outra placebo. Todas as pessoas terão informações sobre prevenção ao HIV e serão testadas trimestralmente.

Um dos objetivos é descobrir se as pessoas que receberem a vacina terão menor incidência de HIV do que as que tomarem o placebo. A vacina já foi testada em países africanos no período de 2017 a 2019 entre mulheres cisgênero heterossexuais, de 18 a 29 anos, mas não teve os resultados divulgados.

Em testes realizados antes, a vacina conseguiu êxito de 67% de proteção quando testada em macacos em efeitos colaterais graves. Utiliza-se como vetor o Adenovírus 26, vírus inofensivo aos seres humanos. Após aplicado em uma pessoa, esse vírus se replica e produz proteínas do HIV, provocando uma resposta de defesa contra elas e contra o HIV.

Os interessados devem entrar em contato com o Centro Médico São Francisco. O telefone é o (41) 3330-0959 e fica localizado na Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, 1089. Um link também auxilia no cadastro dos voluntários.