Depois de mais de dois anos, os voos diretos para Buenos Aires, capital da Argentina, estão de volta ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Agora administrado pela CCR Aeroportos, o terminal passou a oferecer essa semana voos sem escala de Curitiba para Buenos Aires, pela companhia Aerolíneas Argentinas. O primeiro voo decolou às 18h35 desta segunda-feira.

+Viu essa? Comida di Buteco tem 31 participantes e começa no próximo sábado em Curitiba; veja todos os pratos!

São ofertados quatro voos diretos semanais para o país vizinho – às segundas, quintas e sextas-feiras e também aos domingos. Às segundas e sextas os voos chegam de Buenos Aires às 17h25 e decolam da capital paranaense às 18h35. Às quintas e domingos aterrissam às 7h40 em Curitiba e partem às 9 horas. A nova rota será operada pelo Boeing 737-700, com capacidade para até 120 passageiros.

O Afonso Pena está entre os melhores do país pela Pesquisas de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário, realizada pelo Ministério da Infraestrutura. Para Graziella Delicato, gerente de negócios aéreos da CCR Aeroportos, a retomada dos voos internacionais reforça a importância do aeroporto de Curitiba e o compromisso da CCR Aeroportos em ampliar o número de rotas e destinos dos 15 aeroportos assumidos neste mês de março. “Nosso foco está em recuperar a malha aérea, com cada vez mais opções de rotas e destinos diretos para os passageiros”, diz Graziella.

Rota Curitiba-Buenos Aires é aposta corporativa e de turismo

Ela explica a importância da ligação entre a capital paranaense e Buenos Aires para o mercado corporativo e também para estimular o turismo entre os destinos. “O voo direto simplifica e amplia a possibilidade de viagens mais curtas como, por exemplo, passar um fim de semana romântico em Buenos Aires ou, com mais alguns dias, estender o passeio até Mendoza, com a conectividade da Aerolíneas”, complementa.

“Esta rota com Curitiba faz parte de uma aposta importante que estamos fazendo para potencializar a conectividade com o Brasil, o mercado internacional mais relevante para nós. Estamos seguros de que o público vai responder positivamente à proposta da Aerolíneas Argentinas”, destaca Pablo Ceriani, presidente da companhia argentina.