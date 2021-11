Começa nesta sexta-feira (19), a partir das 10h, o agendamento do segundo lote para o público acompanhar as atrações gratuitas do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021. O agendamento será feito pelo site do natal da prefeitura de Curitiba, que você pode acessar abaixo. Entre as atrações mais requisitadas está o voo de balão em Curitiba, que será no Jardim Botânico.

+Leia mais! Decoração de Natal em shoppings de Curitiba tem apostas pra cativar clientes: mega árvores, iluminação, até Mickey

Neste segundo lote, serão liberadas para o agendamento as atrações do período de 29 de novembro a 12 de dezembro: Voo de Balão da Ademicon no Jardim Botânico; Auto de Natal e Caminho de Luz Condor no Passeio Público; Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui; Natal Fonte de Energia Ebanx na Praça Santos Andrade; Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal; e Natal do Restaurante da Família Madalosso.

O agendamento para ver as atrações é obrigatório e necessário para o controle de acesso de forma a respeitar a capacidade de público de cada evento e também os protocolos relacionados à pandemia de covid-19. O uso de máscara será obrigatório.

Novo lote de ingressos será liberado a partir do dia 26 de novembro para as atrações que ocorrem de 13 de dezembro a 9 de janeiro.

Atrações como o Carrossel do Parque Tanguá e Natal O Boticário na Rua XV de Novembro, que estreiam na próxima semana, não vão precisar de agendamento.

+Leia mais! Carrossel de Natal é montado no Parque Tanguá em Curitiba; inauguração é dia 26

Capacidades das atrações que poderão ser agendadas neste segundo lote

Voo de Balão da Ademicon no Jardim Botânico – serão 20 voos cativos (preso ao solo) diários, às quartas e sextas-feiras, das 17h às 19h, e 30 voos diários, sábados e domingos, das 16h às 19h. O voo terá duração de cinco minutos e até quatro pessoas poderão subir no cesto juntas (com limite de peso de 360 quilos). A atração estreia dia 21/11 e vai até 9 de janeiro.

– serão 20 voos cativos (preso ao solo) diários, às quartas e sextas-feiras, das 17h às 19h, e 30 voos diários, sábados e domingos, das 16h às 19h. O voo terá duração de cinco minutos e até quatro pessoas poderão subir no cesto juntas (com limite de peso de 360 quilos). A atração estreia dia 21/11 e vai até 9 de janeiro. Auto de Natal e Caminho de Luz Condor no Passeio Público – O circuito drive-thru no Passeio irá ocorrer de terça a sexta-feira, com duas sessões (20h e 21h) com 225 carros por hora. Já o Auto de Natal será encenado sábados e domingos, em duas sessões, às 19h30 e 20h30. Estreias: drive-thru (25/11) e auto (27/11), até 30/12.

– O circuito drive-thru no Passeio irá ocorrer de terça a sexta-feira, com duas sessões (20h e 21h) com 225 carros por hora. Já o Auto de Natal será encenado sábados e domingos, em duas sessões, às 19h30 e 20h30. Estreias: drive-thru (25/11) e auto (27/11), até 30/12. Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui – O circuito natalino no Parque Barigui terá três sessões (19h, 20h e 21h), de terça a domingo, com capacidade para 500 carros por hora. A atração estreia dia 23/11 e vai até 30/12.

– O circuito natalino no Parque Barigui terá três sessões (19h, 20h e 21h), de terça a domingo, com capacidade para 500 carros por hora. A atração estreia dia 23/11 e vai até 30/12. Natal Fonte de Energia Ebanx na Praça Santos Andrade – Serão seis sessões por dia de 30 minutos, de quarta a sábado, das 18h30 às 21h30. O público poderá pedalar nas bicicletas que irão produzir energia para acender a iluminação cênica da fachada do prédio histórico da UFPR e árvores de Natal. A atração estreia dia 24/11 e vai até 23/12.

– Serão seis sessões por dia de 30 minutos, de quarta a sábado, das 18h30 às 21h30. O público poderá pedalar nas bicicletas que irão produzir energia para acender a iluminação cênica da fachada do prédio histórico da UFPR e árvores de Natal. A atração estreia dia 24/11 e vai até 23/12. Natal do Restaurante da Família Madalosso – A fachada do restaurante de Santa Felicidade irá receber apresentações musicais “drive-in”, com o público no carro, com 17 dias de espetáculos e até três sessões por dia (19h30, 20h20 e 21h). A capacidade será de 40 carros por sessão. A atração estreia dia 28/11 e vai até 23/12.

– A fachada do restaurante de Santa Felicidade irá receber apresentações musicais “drive-in”, com o público no carro, com 17 dias de espetáculos e até três sessões por dia (19h30, 20h20 e 21h). A capacidade será de 40 carros por sessão. A atração estreia dia 28/11 e vai até 23/12. Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal – Os pais vão precisar agendar para visitas dos filhos ao Bom Velhinho na Casa do Papai Noel e na Arena Kids da atração no Mercado Municipal de Curitiba. A atração estreia no dia 20/11 e vai até 24/12 (a árvore poderá ser apreciada até 9/1).

Inscrição para o Natal de Curitiba

A população pode acessar o site do Natal de Curitiba para fazer a inscrição das atrações.

>>Veja aqui a programação completa do Natal de Curitiba!

Web Stories