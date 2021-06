Pessoas que viajam entre as capitais de Santa Catarina e do Paraná ganharam mais uma opção de deslocamento. A partir desta quarta-feira (16) um voo direto para Curitiba passa a sair do Aeroporto Internacional de Florianópolis. A rota que será feita cinco vezes por semana é operada pela companhia aérea regional Aerosul.

Além de Curitiba, o voo também terá conexão para Londrina, outra importante cidade no Norte do Paraná, com grande fluxo de visitantes para Florianópolis e região. Segundo a companhia, o modelo de aeronave utilizado é o C208 Grand Caravan, com disposição de nove assentos. E neste início da rota, as passagens estão com preço promocional a partir de R$ 299 por trecho.

Datas e horários dos voos

De segunda a sexta-feira:

– Saída de Florianópolis às 14h20 – Chegada em Curitiba às 15h30

– Saída de Curitiba às 09h00 – Chegada em Florianópolis às 10h10

Retomada da rota

Até o ano 2000, de acordo com dados da operadora Floripa Airport – que pertence ao grupo Zurich Airport Brasil e administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis – frequência era de quatro voos diários entre Florianópolis e Curitiba, operados por até quatro cias aéreas. Estudos de demanda feitos pela operadora também demonstram que as viagens entre as duas capitais têm alta frequência: Florianópolis – Curitiba é a segunda maior rota rodoviária entre capitais do país. Diariamente, cerca de 2 mil pessoas viajam entre as duas cidades, pelo meio rodoviário.

“Para um aeroporto, é sempre importante ampliar os destinos operados e ofertar mais opções aos passageiros. Esta é uma frequência estratégica para ampliar a conectividade de Florianópolis e Santa Catarina com os principais mercados do Sul do país. Esta rota, especialmente, é também um serviço de excelente qualidade para o mercado business”, comenta Ricardo Gesse, CEO do aeroporto de Florianópolis.

Companhia do Paraná

Com sede no Paraná, a Aerosul surgiu no mercado como uma empresa de táxi aéreo. Em 2020, recebeu a certificação da Anac para operar voos regulares regionais, posicionando-se com uma cia aérea regional na Região Sul do Brasil.

“Estamos muito satisfeitos com o apoio que a Zurich Airport Brasil nos deu desde o início do projeto. A ligação entre as capitais é parte importante do plano de malhas da Aerosul e pretendemos chegar a quatro voos diários. Estudamos também para ainda este ano incorporar aeronaves maiores de 19-36 lugares para oferecermos ligações diretas de Florianópolis para outros destinos, como Assunção e Foz do Iguaçu. O Mercado de Santa Catarina está pronto para o crescimento da aviação regional. “ afirmou Adilson Oliveira, CEO da Aerosul.

Com a nova rota, o Aeroporto de Florianópolis passa a estar conectado com oito destinos: Guarulhos, Congonhas e Viracopos, em São Paulo; Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro; Brasília, Chapecó, Porto Alegre e Curitiba.