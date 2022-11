Curitiba passa a contar com um voo direto até Santiago, no Chile, a partir desta terça-feira (1.º). O voo é da Latam decola às 19h40 do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Esta é a primeira operação internacional da companhia na capital paranaense e o terceiro voo a esse país da América do Sul. A Latam tem linhas aéreas até Santiago saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além de Curitiba, a empresa abriu também uma nova rota para o Chile partindo de Florianópolis, que começa a operar em dezembro.

Segundo a empresa, a operação vai reduzir a viagem entre Curitiba e a capital chilena, com o voo direto com duração de 3h45. De Curitiba, os aviões decolam às terças-feiras, quintas e sábados, sempre às 19h40 no horário local. A partir de Santiago, os voos decolarão nos mesmos dias, com saída às 13h05 e duração de 3h35.

As passagens são vendidas no site da companhia, custando a partir de R$ 1.363,59 ida e volta, com taxas inclusas, para viagens entre novembro de 2022 e janeiro de 2023. Os voos serão operados com aeronaves Airbus A320, que possuem capacidade para até 176 passageiros.

Dobro de voos

Com as novas rotas, a Latam deve dobrar a oferta de voos entre o Brasil e o Chile. Ao todo, em dezembro de 2022 a operação regular da companhia para Santiago contará com 44 voos semanais a partir de Guarulhos (São Paulo), 12 voos semanais do Galeão (Rio de Janeiro), três voos semanais de Curitiba e cinco voos semanais de Florianópolis.

Atualmente, a empresa aérea conta com 20 destinos internacionais (eram 26 antes da pandemia). As rotas vão até Assunção (Paraguai), Barcelona (Espanha), Bogotá (Colômbia), Buenos Aires/Aeroparque, Buenos Aires/Ezeiza (Argentina), Cidade do México (México), Frankfurt (Alemanha), Lima (Peru), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Madri (Espanha), Mendoza (Argentina), Miami (EUA), Milão (Itália), Montevidéu (Uruguai), Nova York (EUA), Orlando (EUA), Paris (França), Roma (Itália), e Santiago (Chile).

Em outubro, a companhia retomará ainda seu 21º destino internacional, até Boston (EUA), com três voos semanais a partir de Guarulhos.