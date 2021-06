A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, está com inscrições abertas até o dia 28 de junho para o Programa de Estágio Técnico para Mulheres e o Programa de Estágio Universitário. São 16 vagas em Curitiba, Rio Branco do Sul, Cascavel e Maringá, tanto para quem está na formação técnica quanto para quem está na graduação.

Para estudantes de logística há uma vaga em Cascavel e outra em Maringá, nos Centros de Distribuição da empresa nessas cidades. Em Rio Branco do Sul há cinco vagas para a trabalhar na fábrica da empresa na cidade. O processo específico para mulheres selecionará duas estudantes de curso técnico para estágio nas áreas de Controle de Qualidade e de Manutenção de Ensacadeiras. Já para o público universitário há três vagas, uma na área de Logística, uma em Meio Ambiente e uma Facilities.

Em Curitiba há oito vagas, sendo sete delas são para estudantes universitários nas áreas de Geologia (1), Suprimentos (1), Logística (2), Comercial (1) e Verdera (2), essa última unidade de negócio da Votorantim Cimentos que atua na gestão e destinação final de resíduos para coprocessamento. E há uma vaga para estudante mulher de curso técnico em Excelência e Performance no Laboratório Central da capital do Paraná.

Todas as informações sobre os requisitos para cada uma das vagas estão disponíveis nas páginas do Programa de Estágio Técnico para Mulheres e do Programa de Estágio Universitário.

Sobre os programas

Os dois Programas de Estágio da Votorantim Cimentos são uma oportunidade de desenvolvimento profissional. Além da integração na empresa e na área, as pessoas selecionadas, participarão de formações e treinamentos sobre conteúdos comportamentais, técnicos e de carreira, mas também conhecerão as diversas áreas da empresa, terão contato com executivos e poderão desenvolver diferentes projetos.

“Lançamos mais uma vez o programa de estágio técnico exclusivo para mulheres porque temos o compromisso de aumentar o número destas profissionais na companhia e sobretudo em nossas operações. Essa iniciativa fortalece nossa jornada de diversidade e inclusão em que acreditamos que cada pessoa que entra em nossa empresa é única. O programa também reforça nosso jeito de ser que é trabalharmos juntos de forma ética e humana para ter coragem de transformar e ir além”, disse o gerente de Diversidade & Inclusão e Captação na Votorantim Cimentos, Aldo Frachia.

Processo seletivo

Toda o processo de seleção dos Programas de Estágios da Votorantim Cimentos será feita de forma on-line. Os candidatos aprovados na primeira fase da avaliação serão convidados a participar de dinâmicas e entrevistas individuais. O programa começa no mês de agosto de 2021 e terá duração de um ano com possibilidade de extensão por mais um ano, dependendo da previsão de formatura.

Além das 4 cidades paranaenses, a empresa também realiza processo para o público universitário em 26 outras localidades. Na região Sul há vagas também no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. São, ao todo, 88 oportunidades disponíveis nas áreas corporativas, industriais e comerciais das diferentes unidades de negócio da companhia – cimento, concreto, argamassas, agregados, coprocessamento e insumos agrícolas. Confira abaixo:

Programa Estágio Técnico para Mulheres – Votorantim Cimentos

Período de inscrições: 1º à 28 de junho

Local de inscrição: https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagio.tecnicovc-2021

Vagas: 25 oportunidades para mulheres cursando curso técnico

Local: 15 localidades

Início do programa: agosto de 2021

Benefícios: Bolsa auxílio e pacote de benefícios compatíveis com o mercado.

Localidades: Cantagalo (RJ); Cajamar (SP); Corumbá (MS); Curitiba (PR); Edealina (GO); Itapeva (SP); Limeira (SP); Nobres (MT); Rio Branco do Sul (PR); Rio de Janeiro (RJ); Salto do Pirapora (SP); São Luis (MA); Sobradinho (DF); Votorantim (SP) e Xambioá (TO).

Programa Estágio Universitário – Votorantim Cimentos

Período de inscrições: 1º à 28 de junho

Local de inscrição: https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagiovc-2021

Vagas: 88 oportunidades estudantes universitários

Local: 26 localidades

Início do programa: agosto de 2021

Benefícios: Bolsa auxílio e pacote de benefícios compatíveis com o mercado.

Localidades: Campo Grande (MS); Cantagalo (RJ); Arapiraca (AL); Goiânia (GO); Maringá (PR); São Paulo (SP); Curitiba (PR); Cascavel (PR); Luis Eduardo Magalhães (BA); Santarém (PA); São Gonçalo (RJ); Sobral (CE); Corumbá (MS); Edealina (GO); Recife (PE); Imbituba (SC); Itaú de Minas (MG); Nobres (MT); Primavera (PA); Rio Branco do Sul (PR); Salto do; Pirapora (SP); Santa Cruz (RJ); Votorantim (SP); Sobradinho (DF); Xambioá (TO); Manaus (AM); Canoas (RS).