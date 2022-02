O avô de um jovem assassinado a tiros no começo da tarde de domingo (06) teve um dia pra lá de agitado. Rubens Pereira da Silva, 70 anos, aposentado, prendeu o homem que teria cometido o homicídio e ainda o entregou para a Polícia Militar (PM) logo após a caçada.

De acordo com a polícia, Fábio dos Santos, o neto do seu Rubens, e o suspeito pelo assassinato haviam discutido recentemente. Aí ao lado do irmão, Fábio reencontrou o desafeto em uma sorveteria na Rua Santa Catarina, no bairro Guaíra, em Curitiba. Houve então uma nova discussão e depois de atirar, o homem fugiu correndo.

Rubens chegou pouco tempo depois na sorveteria e foi avisado por populares que o neto não tinha resistido ao ferimento. Ele pegou o carro e saiu em disparada para encontrar o algoz o neto. Pouco tempo depois ele encontrou e ainda evitou que a população linchasse o homem.

Para evitar o pior, o vovô jogou o carro em cima do atirador e o atropelou. “A turma queria espancá-lo e com muita bondade, joguei ele para dentro do carro. Quando ele colocou a mão na cinta, meti o carro em cima dele”, disse o justiceiro Rubens em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC.

Depois de colocá-lo em sua “viatura”, Rubens o entregou o homem aos policiais militares que atendiam a ocorrência. O autor dos disparos foi encaminhado à Central de Flagrantes e vai responder por homicídio.

